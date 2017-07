Eye's Walk Digital Festival 2017 | 27-29 Ιουλίου στη Σύρο

3 site specific και αλληλεπιδραστικές με το κοινό performances, 1 augmented reality game με έξυπνα κινητά και σκοτεινές ιστορίες, 1 dance performance, 1 Workshop για παιδιά, 1 mega Video Installation art και 24 video artists από Ελλάδα, Ρωσία, Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Πορτογαλία, ΗΠΑ και Κούβα δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό στην Ερμούπολη.

Ενώνουν το Ατομικό με το Κοινωνικό και μια θεατρική αφήγηση ξεκινά στους δρόμους και τα κτήρια της πόλης.

Augmented Reality Game ή αλλιώς ένα καινοτόμο παιχνίδι επαυξηυμένης πραγματικότητας μέσω των έξυπνων κινητών θα λάβει χώρα στις 27, 28. 29 Ιουλίου στην Ερμούπολη.

Το παιχνίδι είναι το αποτέλεσμα Πρακτικής άσκησης τριών φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου [Μάξιμος Μαλεβίτης, Στέλλα Βάκα, Νίκος Νικολάου]

 Site specific & Interactive performances:

Η public artist Eileen Botsford και τα παιδιά της Στέγης Ανηλίκων και Εφήβων Σύρου με το έργο «Θαλπωρή» , προσφέρουν θαλπωρή στις πληγές της πόλης.

Θα κάνουν μικρές παρεμβάσεις με χρυσό, πηλό, οι οποίες θα παραπέμπουν στις χρυσές επιδιορθώσεις kintzuki, των κινέζικων αγγείων του 15ου αιώνα και ταυτόχρονα, θα ακουμπούν τα στοιχεία του πλούτου της ιστορίας της Ερμούπολης. [27,28,29 Ιουλίου/ Πίσω από το Δημαρχείο Σύρου- Ερμούπολης]



“Practicing” ονομάζεται η live sound installation performance που θα παρουσιάσει η Ελισσάβετ Σφυρή σε ζωντανή αλληλεπίδραση με τους θεατές. Επάνω σε μια πλατφόρμα τα δύο σώματα δημιουργούν ρυθμικές κινήσεις.Ειδικά μικρόφωνα αιχμαλωτίζουν ακόμα και τον πιο απειροελάχιστο ήχο, έτσι που η πλατφόρμα και τα σώματα γίνονται ένα ηχητικό όργανο. [28, 29 Ιουλίου/ Πανεπιστήμιο Αιγαίου]. Είσοδος: 6 ευρώ

 H μεγάλη γιορτή του Video Installation art, της ένωσης της τέχνης, με τα κτήρια και την κοινότητα θα ξεκινήσει το Σάββατο στις 21: 00 μπροστά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η ομάδα σύγχρονου χορού ΚάΜΑΣ θα οδηγήσει τους θεατές. Ο χορός θα ενώσει τα τρία σημεία των video installation art, με τον κόσμο και την πόλη!







1ο Σημείο: το Ιστορικό κτήριο του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, η καρδιά της τολμηρής, επιστημονικής κοινότητας του νησιού. Εκεί που γεννιέται το νέο.

Προβάλλονται τα έργα:

“Archeologia III” /Katy Kavanaugh & Atelier Morales ΗΠΑ/ Κούβα, “Living Forms” / Ana Brotas & Xavier Ovidio/Πορογαλία, “Hom\m/e”/Εύα Ματσίγκου/Ελλάδα.



2ο Σημείο: Ένα από τα παλαιότερα καθολικά σπίτια του νησιού: Η οικία Α. Φακορέλλη. Τον 19 αι. η θάλασσα έφτανε μπροστά του. Το Δημαρχείο χτίστηκε αργότερα.

Παρουσιάζονται τα έργα: “Four Fingers”/Πολυξένη Δούπη, “Error in Prospection”/ Χριστίνα Τσαντεκίδου, “Το Παιχνίδι”/ Εριφύλη Αγγελοπούλου/Ελλάδα

3ο Σημείο: Το εμβληματικό κτήριο του 19ου αι. που στεγάζει την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στην Ερμούπολη [πρώην Νομαρχία]

Στην πρόσοψή του θα εξελιχτεί το Mega Video Installation που αποτελείται από 13 video έργα καλλιτεχνών.





«Το Ζύμωμα»/Αλίκη Αρναούτη , «Φόβος»/ Λυδία – Έλενα Βαϊρακταράκη, «The heart in our mind»/Αγγελίνα Βοσκοπούλου, «1999 Doconstructed»/ Russell Chartier & Paul Botelho [ΗΠΑ], «Pavlova/Satie» Νίκος Γκίκας, «Athanassia»/ Fred L’Epee [Γαλλία], «Babylon, what then?»/, Olga Guse [Ρωσία], «Railway slums Travelling»/. Άγης Κελπέκης, «Puck’s Dream»/ Oμάδα Magenta, «Andalucia»/ N2U [Γαλλία], «Sleeping people in a train»/ Hannah Reber [Γερμανία], «Senses»/ Pani Pawlowsky [Πολωνία], «Body Space»/Θεοδώρα Πρασά.