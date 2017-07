Dimension-X l Mainstream House Party @ ONO

Αυτό το Σάββατο 29 Ιουλίου στις 16:00 ο γνωστός DJ, παραγωγός και Remixer "Dimension X" θα βρίσκεται στο υπέροχο ONO στην παραλία των Αγκαθωπών της Σύρου, με ένα άκρως χορευτικό Mainstream - House Dj Set .





O Νίκος Βουτούρας (DIMENSION X) είναι DJ / producer/ remixer / songmaker έχει συνεργαστεί κάνοντας remix σε καλλιτέχνες, όπως Claydee Lupa, C Real, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Γιώργος Μαζωνάκης κ.α





Το project “DIMENSION X” κάνει house & lounge παραγωγές, μας έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες όπως τα Call me (feat. Claydee), Watching Over You (feat. Claydee), Hey You (feat. Nikki Ponte), Why'd I Have To Fall In Love With You (feat. Tasos Fotiadis), Talking in your sleep (feat. Tasos Fotiadis), Peerless, Thelw (feat. Giouli Asimakopoulou) Na M' Agapas, Τόσα Καλοκαίρια (Feat.Michael Tsaousopoulos & Katerina Lioliou) και πολλά πολλά άλλα...

2281045099