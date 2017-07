ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΛΛΑΣ: Ο Πλανήτης Των Πιθήκων - Η Σύγκρουση

ΥΠΟΘΕΣΗ: Στο «Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Σύγκρουση» |"War For the Planet of the Apes”, τρίτο κεφάλαιο της εξαιρετικά επιτυχημένης blockbuster σειράς ταινιών, o Σίζαρ και οι πίθηκοι μπλέκονται σε μία φονική μάχη, με ένα στρατό ανθρώπων υπό την ηγεσία ενός αδίστακτου συνταγματάρχη. Μετά τις ανυπολόγιστες απώλειες των πιθήκων, ο Σίζαρ παλεύει με τα πιο σκοτεινά του ένστικτα και ξεκινά μία προσωπική αναζήτηση ώστε να εκδικηθεί για το είδος του. Όταν το ταξίδι του τους φέρει αντιμέτωπους πρόσωπο με πρόσωπο, ο Σίζαρ και ο συνταγματάρχης θα αναμετρηθούν σε μία επική μάχη που θα κρίνει τη μοίρα των δύο ειδών, αλλά και του μέλλοντος του πλανήτη.

Τρ 25/7/2017 | 21.30Τε 26/7/2017 | 21.30Πε 27/7/2017 | 21.30Πα 28/7/2017 | 21.30Σα 29/7/2017 | 21.30Σκηνοθεσία: ΜΑΤ ΡΙΒΣΣενάριο: ΜΑΡΚ ΜΠΟΜΠΑΚ & ΠΙΕΡ ΜΠΟΥΓΙΕΗθοποιοί: ΓΟΥΝΤΙ ΧΑΡΕΛΣΟΝ, ΑΝΤΙ ΣΕΡΚΙΣ, ΤΟΜΠΙ ΚΕΜΠΕΛ, ΤΖΟΥΝΤΙ ΓΚΡΙΡ, ΤΕΡΙ ΝΟΤΑΡΙ, ΤΑΪ ΟΛΣΟΝΔιάρκεια: 140 λεπτάΠρεμιέρα: Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017Χρονολογία παραγωγής: 2017Είδος ταινίας: ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣΧώρα παραγωγής: ΗΠΑΚαταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝΔ/νση: Χίου 27, ΕρμούποληΤηλ.: 2281082313