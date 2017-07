2ο LG AegeanBall Festival: Το Πρόγραμμα του Σαββάτου!

Σήμερα κορυφώνεται το 2ο LG AegeanBall Festival, με τους Τελικούς των Παίδων (U10, U12, U14) και των Επαγγελματιών (PRO). Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τουρνουά





Διαγωνισμοί

Απονομές [21.00]

----------

Τελικός / Σάββατο / 18.00 / Γήπεδο Π1Αετοί – All StarΤελικός / Σάββατο / 18.15 / Γήπεδο Π1Syros Stars – DaltonsΤελικός / Σάββατο / 18.00 / Γήπεδο Π2Aegean Legends – Syros LionsΤελικός / Σάββατο / 18.15 / Γήπεδο Π2Phenoms – ΤηνιακέςΤελικός / Σάββατο / 18.30 / Γήπεδο Π1ΑΕΠΕ – Generation 2.0Τελικός / Σάββατο / 20.50 / Γήπεδο Κ2Ninja – 3D FreaksCosmote Mobile Skill ChallengeΚατηγορία 5 [17.00]Κατηγορία 6 [17.20]Κατηγορία 7 [17.40]Κατηγορία 9 [18.00]Free Throws Blue Star FerriesΚατηγορία 8 [17.00]Κατηγορία 9 [17.30]Shoot All Around ΟΠΑΠΚατηγορία 6 [17.45]Κατηγορία 1Κατηγορία 2Κατηγορία 3Κατηγορία 9