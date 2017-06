Sundao Workshop - Η Τέχνη της Αναπνοής

Ο καθένας μας έχει μία φωτιά. Και πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτή





Πώς το κάνουμε αυτό; Δοκιμάζοντας και τρέφοντας την εσωτερική μας φωτιά μέσω της δικής μας ανάσας.

Αναπνέοντας με πλήρη εστίαση στο Κέντρο Δύναμής μας, στην κάτω κοιλιακή χώρα, είναι σαν να βάζουμε την κοιλιά μας στη φωτιά. Είναι σαν να δουλεύουμε, μέρα και νύχτα, απόλυτα χαλαροί και συνειδητοί, στην εσωτερική ατμομηχανή μας, που μας οδηγεί να πετύχουμε με επιτυχία τα πιο λαμπρά οράματα που έχουμε στο μυαλό μας και να συνειδητοποιήσουμε τα πιο πολύτιμα, προσωπικά ή συλλογικά όνειρά μας.





Η οικοδόμηση της φωτιάς στο Κέντρο μας θα μας κρατήσει γειωμένους, κεντροθετημένους, ισορροπημένους και γεμάτους δημιουργική ενέργεια που χρειαζόμαστε καθημερινά, ώντας απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τη δόνηση του διαστελλόμενου Σύμπαντος, έχοντας πλήρη υποστήριξη της Μητέρας Γης και πλήρη έμπνευση του Πατέρα Μπλε ουρανού.





Ίσως τώρα είναι δύσκολο να το φανταστείτε αυτό, αλλά ναι, έχουμε το δικό μας απεριόριστο, ατελείτο, ενεργειακό δυναμικό με το οποίο είμαστε συνδεδεμένοι. Διαθέτουμε τη δική μας επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Απλά πρέπει να ”ανάψουμε” τη δική μας προσοχή και συνειδητοποίηση, με κάθε αναπνοή. Να είμαι Ανοιχτός.





Η Ύπαρξή Μας θα αναπτυχθεί και θα επεκταθεί, η ευημερία μας θα αγκαλιάσει κάθε γωνιά της ζωής μας και θα αγγίξει τους αγαπημένους μας και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι.





Η ικανότητά μας να κυριαρχήσουμε στην εσωτερική μας τεχνολογία ώστε να διατηρήσουμε ζωντανή την εσωτερική μας φωτιά θα μας δώσει δύναμη, ομορφιά, φωτεινότητα και ελαφρότητα στο μονοπάτι και στο ταξίδι μας. Ζώντας τις ζωές μας με απόλυτη ανοικτότητα και θάρρος, με πλήρη χαρά της ζωής, θα μας κάνει να κυλάμε χαριτωμένα με όλες μας τις προκλήσεις που συναντάμε στο δρόμο, με όλα τα έρματα και τα βήματα της ζωής μας. Έχοντας ηρεμία και εσωτερική δύναμη, θα είμαστε σε θέση να καλωσορίζουμε και να αποδεχόμαστε όλα όσα μας έρχονται, με σοφία, σαφήνεια, ανθεκτικότητα και αληθινή ηγεσία της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής μας.





Σας προσκαλώ λοιπόν να ασκήσουμε μαζί την τέχνη της αναπνοής, την τέχνη της ευημερίας, κατά τη διάρκεια 2 ημερών εντατικού εργαστηρίου!





Σάββατο, 24 Ιουνίου, 12:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.

Κυριακή, 25 Ιουνίου, 12:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.

Συμμετοχή: 40€





Με μεγάλη μου χαρά να σας γνωρίζω όλους!

Με Απέραντη Αγάπη, Φως και Ευγνωμοσύνη,

Συντονίστρια Lavinia Marin – Sundao, The Path Romania





Each one of us has a Fire. And we must be devoted to it

How do we practice that? Cherishing and nourishing our Inner Fire with every breath of ours.

Breathing with full focus in our Power Center, in our lower abdomen, is like setting our belly on Fire. Is like working, day and night, fully relaxed and aware, in our own inner steam locomotive, which drives us to succesfully accomplish our brightest visions that we have in our mind and realize our most precious, personal or colective dreams.





Building Fire in our Center will keep us grounded, centered, balanced and full of creative energy that we are needing on day to day life, being perfectly aligned with the vibration of the expanding Universe, having full suport of Mother Earth and full inspiration of Father Blue Sky.





Maybe now it’s hard for you to imagine that, but yes, we do have our own infinite, never ending, power energy resourse which we are connected to. We do have our own rechargeable power battery. We just have to switch our own attention and awareness to it, with every single councious breath. To be ON.





Our Inner Being will grow and expand, our well-being will embrace each corner of our lifes and touch our dear ones and all the people we are connected with.





Being able to master the inner technology of maintaining our Inner Fire alive will give us strength, beauty, brightness and lightness on our path and journey. Living our lifes with full openess and courage, with full joy of living, will make us flowing gracefully with all our challenges meet on the road, with all comings and goings of our life. Having serenity and inner strength, we will be able to welcome and accept everything that comes to us, with wisdom, clarity, resilience and true leadership of our personal and professional life.





So, I kindly invite you to practice together the Art Of Breathing, The Art of Well-Being, during 2 days of intensive workshop!

So happy to meet you all!





Saturday, June 24 , 12:00 am – 5:00 pm

Sunday, June 25 , 12:00 am – 5:00 pm

Contribution: 40€