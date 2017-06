Το πρόγραμμα του LG AegeanBall Festival 2017!

Το 2ο LG AegeanBall Festival ανοίγει αύριο αυλαία! Οι ομάδες νέων – ανηλίκων καλούνται αύριο το πρωί (9.00-15.00) να προσέλθουν στο κιόσκι για την τελική ταυτοποίηση και την παραλαβή των αναμνηστικών τους.





Οι παίκτες των ανήλικων ομάδων [1η Κατηγορία (U10), 2η Κατηγορία (U12), 3η Κατηγορία (U14), 4η Κατηγορία (U16) – LG | Αθλητές του Αύριο] θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης, ιατρική βεβαίωση ή δελτίο αθλητή (ή φωτογραφία αυτού), υπογεγραμμένα τα δύο waiver ανηλίκων από τους κηδεμόνες τους, καθώς και αντίγραφο της ταυτότητας των κηδεμόνων ή πιστοποιητικό γνησιότητας από τα ΚΕΠ. Οι ομάδες νέων [5η Κατηγορία (U190} θα πρέπει να έχουν όλα τα παραπάνω, εκτός από το αντίγραφο των ταυτοτήτων των κηδεμόνων τους.





Οι ανήλικες ομάδες και οι ομάδες νέων θα ξεκινήσουν τους αγώνες τους το απόγευμα στις 18.00.





Το πρόγραμμα έχει ως εξής:









--------------

[Γήπεδο Π1]All Star – ΤριανταφυλλένιεςΤριανταφυλλένιες – Fantastic 4Αετοί – Four StarFour Star – Selection 1[Γήπεδο Π1]Daltons – ΆρηςΚύκλωπας – Άρης RocketsΆρης – ΚύκλωπαςGreek Aliens – Οι WarriosLegends – Syros StarsΟι Warriors – LegendsSchool Survivors – CelticsSelection 1 – Selection 2Celtics – Selection 1[Γήπεδο Κ2]NBA Syros – Αστέρας Ultra SyrosAegean Legends – Σύρος BullsΣύρος Bulls – NBA SyrosΑστέρας Ultra Syros – Syros LionsSyros Lions – Σύρος Bulls[Γήπεδο Π2]Χοντρίμ Τιμ – Golden BallersΠάνθηρες – ΑμπαλοσυριανοίGolden Ballers – ΠάνθηρεςNoName – ΝτάλτονςMykonos Pelicans Jr. – Squad HoopsΝτάλτονς – Mykonos Pelicans Jr.Reiraius Rockets – BricklayersBricklayers – Ηρακλής ΙκαρίαςSuicide Boys – Fylakas BCFylakas BC – Selection[Γήπεδο Κ1]Ατάλαντοι – DaltonsSantoCrew – Mykonos PelicansDaltons – SantoCrewSyros Hornets – Shooting StarsΣακαφλιάδες – ΚόκονατShooting Stars – ΣακαφλιάδεςΧαβαλένθια – Nothing But NetΟι Απροσάρμοστοι – AvengersAvengers – ΧαβαλένθιαNothing But Net – Triple ThreatTriple Threat – AvengersΧαβαλένθια – Οι ΑπροσάρμοστοιΟι Απροσάρμοστοι – Triple Threat[Γήπεδο Κ2]Phenoms – NBA GirlsLegends – Οι ΤηνιακέςNBA Girls – LegendsΓια να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε στην Φόρμα Εγγραφής και για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο Contact us