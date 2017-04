Ryhthm in Yoga, Ryhthm in You | Nabil el Barrage & Ευτυχία Πανοπούλου

Το Κέντρο Χορού σύγχρονης έκφρασης και δημιουργίας "Ακροποδητί" σας προσκαλεί στο "Rhythm in Yoga, Rhythm in You" με τους Nabil el Barrage και Ευτυχία Πανοπούλου.





Σαββατο 29 Απριλίου 2017, 16.00-18.30

Κυριακή 30 Απριλίου 2017, 12.30-15.00





Κόστος 25 κανονικό - 20 μειωμένο (Άνεργοι-φοιτητές, μαθητές του Κέντρου Χορού Ακροποδητί)





Αναπνέουμε.

Ακούμε.

Κινούμαστε.

Παίζουμε.





Προτού ακόμα γεννηθούμε, ως έμβρυα, αισθανόμαστε τον πρώτο Ρυθμό, τον παλμό της καρδιάς.





Στόχος του εργαστηρίου είναι να ξαναθυμηθούμε και να εναρμονιστούμε με τον ρυθμό, αναλαμβάνοντας 3 ρόλους: του χορευτή, του μουσικού και του συνθέτη.





Η Yoga θα μας χαρίσει τα εργαλεία της για να κατανοήσουμε τις δράσεις του σώματός μας, ώστε να κινηθούμε με ασφάλεια.

Οι θέσεις-Asana αποδομούνται, συνδέονται με ήχους μεταλλικούς, πήλινους κ ξύλινους κι ανασυντίθενται. Μαέστρος της σύνθεσης θα είναι τα συναισθήματά μας μέσα από την πρακτική και την εικόνα των Asana. Αποκτάμε έτσι βιωματική αντίληψη για την αλληλουχία της Κίνησης κ της Μουσικής.

Σε κάποιους θα ξυπνήσει και σε άλλους θα αποκαλυφθεί η απλότητα της φαντασίας.





Το εργαστήρι απευθύνεται σε μουσικούς και μη, σε χορευτές και μη, σε γιόγκι κ μη.





Nabil el Barrage



Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Για 15 χρόνια ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο σε ημι-επαγγελματικό και επαγγελματικό επίπεδο. Από το 2009 ασχολείται με τον χορό και τη γιόγκα. Το 2012-2013 ολοκλήρωσε και τα δύο επίπεδα του εκπαιδευτικού προγράμματος του Yogaworks. Έκτοτε διδάσκει γιόγκα στην Αθήνα και τη Σύρο. Έχει πάρει μέρος σε μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χορού, αυτοσχεδιασμού, contact improvisation, καποέιρα, butoh, wing-chun, kung fu. Το 2014 ολοκλήρωσε τον βασικό κύκλο σπουδών στο Ταϋλανδέζικο μασάζ. Είναι μέλος του Χοροθεάτρου Ακροποδητί από το 2010.

Ευτυχία Πανοπούλου

Η Ευτυχία γεννήθηκε το 1985 στην Αθήνα και έζησε ως τώρα στις Ηνωμένες πολιτείες, την Ελλάδα και την Αγγλία. Από πολύ νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική και τον χορό, τον οποίο έφτασε σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά ύστερα από τραυματισμό αναγκάστηκε να διακόψει. Αυτός ο τραυματισμός ήταν η αφορμή για να ασχοληθεί με τη θεραπεία με κυριότερη εξειδίκευση στη ρεφλεξολογία και στη μουσικοθεραπεία. Έχει σπουδάσει «Μηχανική Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και βάσει της Συστημικής Θεωρίας, τα τελευταία 10 χρόνια διδάσκει μουσική, animation, media art σε μικρά παιδιά και άτομα με ειδικές ικανότητες και εφαρμόζει προγράμματα μουσικοκινητικής αγωγής σε ηλικίες 3 ως 10 ετών. Στο Λονδίνο παρακολούθησε μαθήματα Tango, Capoeira και θεάτρου και μυήθηκε στο Tai Chi. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παίζοντας διάφορα μουσικά όργανα, όπως κιθάρα, τσέλο, ακορντεόν, πιάνο και κρουστά. Από το 2004 συμμετέχει σε ρεμπέτικα, παραδοσιακά και τζαζ μουσικά σχήματα στην Αθήνα, την Κρήτη και τη Σύρο, όπου ζει και εργάζεται.