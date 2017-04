Παρουσίαση Artistic Residency: Instant Mother- Βασιλική Τσαγκάρη

Μία προσωπική καταγραφή, σόλο παράσταση, για τα ανομολόγητα συναισθήματα που προκαλεί η μητρότητα, τη μεταμόρφωση που βιώνει μια γυναίκα από τη στιγμή που γεννάει ένα παιδί.





Ο τρόπος με τον οποίο η εμπειρία αυτή μπορεί να μας φέρει πιο κοντά σε πτυχές του εαυτού και της φύσης μας ως θηλαστικά.





Πώς αναπαριστώνται και αναπαράγονται οι εικόνες της παράδοσης, της πολιτιστικής και συλλογικής κληρονομιάς σε ένα θέμα τόσο ριζικά κοινό για τον ανθρώπινο αλλά και το ζωικό πληθυσμό του πλανήτη.





Ο ερωτισμός, η ποίηση, η ανθρωπιά και το ένστικτο για επιβίωση που ενυπάρχει σε κάθε δημιουργική πράξη.





Σύλληψη, δημιουργία, παράσταση : Βασιλική Τσαγκάρη

με τη βοήθεια του Αντώνη Λυμπερόπουλου





Αυτή είναι η πρώτη παρουσίαση του έργου το οποίο δεν είναι ακόμα στην τελική του μορφή αλλά είναι ακόμα σε διαδικασία δημιουργίας.





Η παρουσίαση θα γίνει στην παραλία "Αστέρια" την Κυριακή 23 Απριλίου 2017 στις 18:00.





------------------------------------------------------------------------------------------





INSTANT MOTHER_WORK IN PROGRESS





A personal documentation-solo performance about the unspeakable emotions that can be triggered by motherhood, the transformation a woman experiences at the instance she gives birth to a child.

The ways by which this experience can bring us closer to layers of ourselves and our nature as mammals.





How are the images of tradition, cultural and collective heritage being recollected and represented in a theme so fundamentally common for the human and animal population of the planet.





The affection, poetry, humanity and the instinct to survive inherent in every creative act.





Performance, costume, composition: Vasiliki Tsagkari

with help from Antonis Lymperopoulos





23 April 2017 at 18:00 at Asteria beach, Ermoupolis, Syros