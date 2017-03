To Animasyros γίνεται 10 και σας περιμένει να δηλώσετε συμμετοχή!

Το Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων Animasyros είναι 10 ετών και επιστρέφει για την πανηγυρική εορταστική του διοργάνωση στις 27 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2017, στην Ερμούπολη, Άνω Σύρο και Ποσειδωνία Σύρου. Τοκαι επιστρέφει για την πανηγυρική εορταστική του διοργάνωση στις

Αν είσαι σκηνοθέτης, παραγωγός, animator ή για οποιοδήποτε λόγο έχεις ένα animation έτοιμο για προβολή στο (φεστιβαλικό και όχι μόνο) κοινό, δήλωσε τώρα συμμετοχή και γίνε μέρος του πιο εορταστικού Animasyros. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας www.animasyros.gr σε 3 ξεχωριστά διαγωνιστικά τμήματα: Διεθνές επαγγελματικό, Σπουδαστικό & Μεγάλου Μήκους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.

Μπορείς να δεις την αίτηση συμμετοχής στο:

Εναλλακτικά επικοινώνησε μαζί μας στο programme@animasyros.gr programme2@animasyros.gr ή μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook

To εορταστικό Animasyros 10 συμπεριλαμβάνει τρία ξεχωριστά διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές & Σπουδαστικό μικρού μήκους, Μεγάλου Μήκους), καθώς και θεματικά πανοράματα ταινιών εκτός διαγωνισμού (Διεθνές, Σπουδαστικό & Ελληνικό Πανόραμα, ταινίες για παιδιά).

Επιπλέον, η ετήσια θεματική προτεραιότητα του Animasyros 10 με τίτλο Evrόpi: 28 animation narratives for Europe είναι αφιερωμένη στο νέο αφήγημα της τέχνης της εμψύχωσης στην Ευρώπη, και παρουσιάζεται μέσω ειδικών προβολών και συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλαισιώνεται επίσης με αφιερώματα στις τιμώμενες χώρες Λουξεμβούργο & Βραζιλία καθώς και ειδική ενότητα προβολών ταινιών animation που διερευνούν τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας (Blu).

Τέλος, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια του το Animasyros καλεί τους φίλους και συνεργάτες του να επιλέξουν ταινίες animation στην ενότητα All of my friends!



Η Αγορά του φεστιβάλ, αναπτύσσεται περαιτέρω, ως εργαλείο που διευκολύνει την πρόσβαση σε νέους και υποσχόμενους επαγγελματίες στοχεύοντας στην επαγγελματική δικτύωση και στη δημιουργία συνεργασιών και συνεργιών. Οι δράσεις εκπαίδευσης στοχεύουν σε ευρύ φάσμα κοινωνικών ομάδων όπως είναι τα παιδιά, οι νέοι επαγγελματίες, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι.