Το Διεθνές Συνέδριο Quantitative Tools for Sustainable Food and Energy in the food chain - Q-Safe (Ποσοτικά Εργαλεία για τη Διατηρησιμότητα των Τροφίμων και της Ενέργειας στην Τροφική Αλυσίδα) θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 10 και 12 Απριλίου 2017 στη Σύρο.

Η έναρξη θα γίνει τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 στο Θέατρο Απόλλων στις 8.30 π.μ.







Πρόγραμμα και λεπτομέρειες: Πρόγραμμα και λεπτομέρειες: www.um.edu.mt Το συνέδριο διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας. Τοπικός συνδιοργανωτής είναι το Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ διεθνείς συνδιοργανωτές είναι πέντε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.