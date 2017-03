ΣΙΝΕΜΑ: Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέηκ

Ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σύρου, η Α' ΕΛΜΕ και η Κινηματογραφική ομάδα του Φοιτητικού συλλόγου, σας καλούμε τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 21:15 στο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου (1ο Γυμνάσιο), να παρακολουθήσετε την αριστουργηματική ταινία του Κεν Λόουτς «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέηκ».





Η προβολή της ταινίας εντάσσεται στα πλαίσια της εβδομάδας δράσης ενάντια στην ελαστική απασχόληση.

ΥΠΟΘΕΣΗ: O Ντάνιελ Μπλέικ είναι ένας 59χρονος ξυλουργός από το Newcastle. Για πρώτη φορά μετά από ένα βαρύ καρδιακό επεισόδιο, θα χρειαστεί τη βοήθεια της πολιτείας για να ζήσει, όμως η γραφειοκρατία τον οδηγεί σε αδιέξοδο. Μέσα από την περιπέτεια αυτή, διασταυρώνεται με μια ανύπαντρη μητέρα και τα δύο παιδιά της. Βρίσκοντας αναπάντεχη οικογενειακή θαλπωρή ο ένας στον άλλο, ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσπαθούν να αντισταθούν στις δυσκολίες.

Δέκα χρόνια μετά το Ο Άνεμος Χορεύει το Κριθάρι, ο καταξιωμένος Βρετανός σκηνοθέτης αποσπά τον δεύτερο Χρυσό Φοίνικα του και συγκαταλέγεται πια ανάμεσα στους λίγους διπλά βραβευμένους με το Φοίνικα δημιουργούς. Η νέα ταινία του Ken Loach, σε σενάριο του σταθερού συνεργάτη του Paul Laverty (Bread and Roses, Sweet 16, My Name is Joe), εκπροσωπεί το ανθρωποκεντρικό, πολιτικό σινεμά για το οποίο αυτό το δίδυμο είναι διάσημο, ενώ οι χαρακτήρες της ταινίας συγκλονίζουν και μένουν αξέχαστοι, όπως και οι ηθοποιοί που τους υποδύονται. Συγκινητικό και φορτισμένο, το Eγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ παρακολουθεί τον αγώνα δύο ανθρώπων ενάντια στη γραφειοκρατία, αλλά και τη δύναμη τους να σταθούν με αξιοπρέπεια στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Χρυσός Φοίνικας, 69ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών

Βραβείο Κοινού, 64ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν

Βραβείο Κοινού, 70ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λοκάρνο

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ken LoachΣΕΝΑΡΙΟ: Paul LavertyΗΘΟΠΟΙΟΙ: Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy, Briana Shann, Dylan McKiernan