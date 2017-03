Ανοιχτό κάλεσμα για αιτήσεις / Open call for entries | Syros International Film Festival 2017

Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων υποβολής ελληνικών ταινιών για το 2017.





Η πρόσκληση ισχύει για ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, από Έλληνες σκηνοθέτες ή μόνιμους κατοίκους της χώρας, ή η παραγωγή των οποίων έλαβε χώρα στην Ελλάδα.





Αν δεν είστε σίγουροι ότι οι ταινία σας τηρεί τα παραπάνω κριτήρια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτησή σας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι δωρεάν και η προθεσμία υποβολής είναι η 29 Απριλίου, 2017.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω μειλ στο submissions[@]syrosfilmfestival.org, και πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

1) Τίτλος ταινίας

2) Διάρκεια ταινίας

3) Τεχνικά χαρακτηριστικά ταινίας (film format) και προβολής (DCP, ProRes κτλ.)

4) Συντελεστές της ταινίας

5) Σύνοψη ταινίας

6) Στοιχεία επικοινωνίας

7) Προεπισκόπηση της ταινίας στο διαδίκτυο (οnline preview) με κωδικό.





Αν επιθυμείτε να υποβάλετε αιτήσεις για πολλαπλές ταινίες, παρακαλείσθε να υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση για την κάθε μία.

Submissions are now open for the 5th Syros International Film Festival

The 2017 festival is accepting short and feature films produced in Greece or by Greek-national or resident filmmakers.





If you are not sure if your film fits these criteria, please get in touch and we’re glad to answer any questions.





Submissions are free , and must be received no later than April 29th, 2017.





Please send all film submissions to: submissions[@]syrosfilmfestival.org, in an email listing the following:

1) Film title

2) Runtime

3) Original shooting format / Available screening formats

4) Film credit list

5) Short film synopsis

6) Contact information

7) Online preview to film with password





If you wish to submit multiple films, please do so separately, with one film per email.

-----------------