Εγγραφείτε στο 3ο Διεθνές Σεμινάριο "Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία, Πολιτιστικό Περιεχόμενο & Δημιουργική Οικονομία"

Το 3ο Διεθνές Σεμινάριο «Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία, Πολιτιστικό Περιεχόμενο και Δημιουργική Οικονομία», θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 29 Ιουνίου και 9 Ιουλίου 2017 στην Σύρο.





The 3rd International Seminar on E-journalism, Cultural Content & Creative Economy will be held from the 29th of June till the 9th of July 2017 in Syros Island





Οι εγγραφές ξεκίνησαν