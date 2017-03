2nd Workshop Video Art & smartphones με έμπνευση τον Οικισμό της Άνω Σύρου // Αλίκη Αρναούτη

Σάββατο και Κυριακή: 1-2 Απριλίου 2017στη Σύρο

12.00-16.00 και 10.00-14.00 αντίστοιχα

Εισηγητής:

Αλίκη Αρναούτη: Video artist, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος, Φωτογράφος. Master of Arts in Scenography/ Central School of Speech and Drama/University of London.





Σκοπός:

Η γνωριμία και εξοικείωση με την έννοια του Video Art Installation στο Δημόσιο Χώρο, με την χρήση εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (AugmentedReality) μέσω της χρήσης smartphone (Android ή iOS).Tο μέσο προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στον δημιουργό αλλά και στο κοινό/θεατή, στην επικοινωνία και στην πρόσβαση καθώς μπορεί εύκολα, χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος και με μειωμένο τον κίνδυνο της φθοράς να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο χώρο, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τον.