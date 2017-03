Θερινό ωράριο εμπορικών καταστημάτων 27.3-31.10.2017

• Την θερινή περίοδο μπορούν τα καταστήματα προαιρετικά να παρατείνουν το ωράριο τους έως και τις 24:00 από Δευτέρα έως Σάββατο.

During summer season, shops are optionally able to extend their working hours up to 24.00 from Monday to Saturday.





• Super Markets και παντοπωλεία της πόλης, συνεχές ωράριο, καθημερινά έως 21:00, Σάββατο έως 20:00.

Super markets and mini markets at the town will be open every day until 21:00 and Saturdays until 20:00.





• Σε έκτακτες περιπτώσεις (αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, groups), όλες οι κατηγορίες καταστημάτων μπορούν να λειτουργούν (χωρίς εργαζόμενους) κάποιες ώρες της Κυριακής, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες του νησιού.

Occasionally (arrivals of cruise boats and tourist groups) all the shops can be open on Sundays (without the employees) in order to serve and help the tourists.





To Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Συλλόγου μας για διεύρυνση του ωραρίου τη θερινή περίοδο, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες του νησιού μας. Συγκεκριμένα επεκτείνεται το ωράριο των καταστημάτων τουριστικών ειδών· και όσων εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση προαιρετικά από Δευτέρα έως Σάββατο έως τις 24:00.





Την Κυριακή και τις ημέρες αργίας προαιρετικά μπορούν να παραμείνουν ανοικτά κατά τις ίδιες ώρες χωρίς εργαζόμενους ή εάν απασχολούν προσωπικό σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει και την Επιθεώρηση Εργασίας.