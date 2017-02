Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια στο Θέατρο Απόλλων / Traditional dances and songs in Apollon Theater

Παραδοσιακό Φεστιβάλ με χορούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα στο Θέατρο Απόλλων στα πλαίσια του Συριανού Καρναβαλιού «Γεώργιος Σουρής».

Συμμετέχει το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου και πολιτιστικοί, χορευτικοί σύλλογοι από το Μεσολόγγι την Εύβοια και την Θεσσαλονίκη.

Traditional Greek dances



Traditional dances and songs from all over Greece in Apollon Theater



Sunday the 26th of Febrary 2017

Time: 11:00

Free admition

