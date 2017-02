O Ιούνιος είναι ακόμη μακριά για να κάνεις την εγγραφή σου; / Do you still think that June is way too far to register?

O Ioύνιος είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις... και αν θέλεις να είσαι μέρος του 2nd TRIMORE Syros Triahtlon, πρέπει να βιαστείς! O Ioύνιος είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις... και αν θέλεις να είσαι μέρος του 2nd TRIMORE Syros Triahtlon, πρέπει να βιαστείς!

June is closer than you think... and if you want to be part of the 2nd TRIMORE Syros Triahtlon, you have to hurry!

120 slots (θέσεις) για το City Running

107 slots (θέσεις) για το Olympic Triathlon

103 slots (θέσεις) για το Half Olympic

56 slots (θέσεις) για το Open Water Swimming (στις δύο μεγάλες αποστάσεις)

42 slots (θέσεις) για το Obstacle Swimming

Αν θέλεις να είσαι μέρος της γιορτής, κάνε τώρα την εγγραφή σου - ακόμη και χωρίς ιατρική βεβαίωση!

If you want to be part of this fiesta, register now - even without medical certificate!

Η TRIMORE, αποτελείται από την Τζένη, την Άννα, τον Αναστάση και τον Κωστή! Αθλητές, αλλά κυρίως επαγγελματίες, με όρεξη και μεράκι... Διοργανώνουμε τους αγώνες που εμείς οι ίδιοι θα θέλαμε να λάβουμε μέρος!

Αν δεν έχεις ιατρική βεβαίωση, χρησιμοποίησε τον κωδικό rf00000 για να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου - τώρα με πληρωμή και με κάρτα - και στείλε την ιατρική σου βεβαίωση στην RaceFinder.gr μέχρι τα τέλη Μαρτίου!

If you don't have a medical certificate, use the code rf00000 in order to complete your registration - now you can pay through credit card - and send your medical certificate until the end of March!

Έχουν μείνει:Μην το σκέφτεσαι λοιπόν άλλο!