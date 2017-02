Οι ομάδες και η σειρά εμφάνισης τους στο Συριανό Καρναβάλι «Γεώργιος Σουρής»

Το Belle Époque café φέρνει το "Ermoupolywood" στο "Συριανό Καρναβάλι -Γεώργιος Σουρής 2017". Πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ, καταξιωμένοι σκηνοθέτες, Όσκαρ, VIP´s, Paparazzis κτλ κτλ κτλ θα παρελάσουν και θα ενισχύσουν αυτά τα σενάρια.

Η ομάδα του Belle Époque café παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια στο Συριανό Καρναβάλι τα θέματα "Λεφτά να φαν κι οι κότες", "Μέρμηγκες από το Βορρά, τζίτζικες απ'το Νότο", "Τραπεζήτουλες", "Το έχουμε κάψει τελείως". Φέτος αναμένουμε με αγωνία το "Ermoupolywood", γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη Σύρο αλλά και για τα υπόλοιπα νησιά μας να αποκτήσουν διεθνή τουριστική προβολή, μέσα από το "Συριανό Καρναβάλι - Γεώργιος Σουρής 2017".

4. "Στη Χωνωλουλού" - Οι ωραίοι έχουν χρέη

Ο ομάδα των "ωραίων που έχουν χρέη" είναι μαζί μας για άλλη μια χρονιά!!! Μια μεγάλη παρέα με ανήσυχο πνεύμα και κρυφά ταλέντα, Δραστήρια και κεφάτη που καταφέρνει να κάνει αισθητή την παρουσία στο καρναβάλι της Σύρου «Γεώργιος Σουρής».

Οι ΩΡΑΙΟΙ που έχουν ΧΡΕΗ, έρχονται με το επίκαιρο θέμα «Στη Χωνωλουλού». Θα μας ταξιδέψουν στη Χωνωλουλού που στα χαβανέζικα σημαίνει «Προστατευμένος Κόλπος». Σε ένα εξωτικό παράδεισο όπου εκεί θα ζήσουν τον αχαλίνωτο έρωτά τους δύο νέοι και τα μέλη της φυλής θα τους ακολουθούν με κέφι γλέντι και χορό στο ρυθμό της Χούλα. Η ομάδα θέλει να περάσει το μήνυμα της ALOHA που σημαίνει Αγάπη Ειρήνη, Συμπόνια, Έλεος, μια ολόκληρη κουλτούρα αντιμετώπισης της ζωής. Είναι συνώνυμα της Ευγένειας και της Ξεγνοιασιάς.

Οι ΩΡΑΙΟΙ που έχουν ΧΡΕΗ σαν φλογερά Ηφαίστεια της Χαβάης θα χορεύουν τους εκρηκτικούς χορούς, για να ξεφύγουν έστω για λίγο από τη μιζέρια των μνημονίων.

6. "Syros Wars - May the force be with you" - The Vourvourigans

Σε σκηνοθεσία "Vourvourigans" και με ένα πολυσυλλεκτικό καστ καρναβαλιστών το " Syros Wars - May the force be with you" θα κυκλοφορήσει στα σοκάκια της Άνω Σύρου και στους δρόμους της Ερμούπολης. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους "Vourvourigans" ΜΟΝΟ στο Συριανό Καρναβάλι Γεώργιος Σουρής, σε ένα θέμα με πολύ επιστημονική φαντασία.