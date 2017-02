13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου (16-31.7.2017) | Πρόγραμμα

"A night of incredible drama, passion and lyricism"





Pan-European Philharmonia

Peter Tiboris, Μαέστρος

ΜΟΤΣΑΡΤ: Coronation Mass

ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΙ: Symphony #4





Συμμετέχουσες Χορωδίες:

Sun Valley Community Church Traditional Choir, Tempe, AZ (Marlynn Rey, Διευθυντής)

Kairos Youth Choir, Berkeley, CA (Laura Kakis Serper, Διευθυντής)

Camerata Singers, Pocatello, ID (Scott Anderson, Διευθυντής)

Proclamation Chorale, Fort Worth, TX (Jonathan Peacock, Διευθυντής)

The Yellow Rose Singers, San Antonio, TX (Gary Mabry, Διευθυντής)





Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

20:30 - Θέατρο Απόλλων





Giovanni Pacor, Μαέστρος

ΠΟΥΤΣΙΝΙ: Madama Butterfly (Πρεμιέρα Φεστιβάλ)

"Abandon yourself in this heart-breaking love story"





Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

20:30 - Θέατρο Απόλλων





Peter Tiboris, Μαέστρος

Nick Canellakis, Τσελίστας

ΝΤΒΟΡΖΑΚ: Cello Concerto

ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΙ: Symphony No. 4





Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

20:30 - Θέατρο Απόλλων





Giovanni Pacor, Μαέστρος

ΠΟΥΤΣΙΝΙ: Madama Butterfly





Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

20:30 - Θέατρο Απόλλων





Peter Tiboris, Μαέστρος

Piano Concerto – (Θα ανακοινωθεί προσεχώς)

ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΙ: Symphony No. 4





Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

18.00 - Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου

Συναυλία θρησκευτικής χορωδιακής μουσικής "A cappella" στο "Ηλιοβασίλεμα"





Συμμετέχουσες Χορωδίες:

The Yellow Rose Singers, San Antonio, TX (Gary Mabry, Διευθυντής)

Camerata Singers, Pocatello, ID (Scott Anderson, Διευθυντής)

Kairos Youth Choir, Berkeley, CA (Laura Kakis Serper, Διευθυντής)

20:30 - Θέατρο Απόλλων





Giovanni Pacor, Μαέστρος

ΠΟΥΤΣΙΝΙ: Madama Butterfly





Σάββατο 22 Ιουλίου 2017

20:30 - Θέατρο Απόλλων





Peter Tiboris, Μαέστρος

Nick Canellakis, Τσελίστας

ΜΠΑΧ: Cello Suite No. 1

ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ: Cello Sonata

ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΙ: Symphony No. 4





Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

20:30 Θέατρο Απόλλων





Giovanni Pacor, Μαέστρος

ΠΟΥΤΣΙΝΙ: Madama Butterfly





Δευτέρα 24, Τρίτη 25, Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

19:00 - Θέατρο Απόλλων





Το Greek Opera Studio παρουσιάζει το "Casanova" (βασισμένο στο DON GIOVANNI του Μότσαρτ) και το "Liederabend" Ένα Μουσικό Θεατρικό Απόγευμα και ειδικές παραστάσεις για παιδιά με τίτλο: "Bravo, Brava."





Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

Δεν υπάρχει παράσταση.





Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

20:30 - Θέατρο Απόλλων





Δύο Παραστάσεις Gala

Renato Zanella, Διευθυντής και Χορογράφος

Μέλη του Εθνικού Μπαλέτου Βουκουρεστίου