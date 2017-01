Νίκος Χαλκούσης Famous Party @ Suerte

Το Suerte σας προσκαλεί την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017 στις 23.00 στο Νίκος Χαλκούσης Famous Party.

Σας περιμένουμε!

Από μικρό παιδί ξεκίνησα σαν DJ στην Αυτοκίνηση της λεωφόρου Κηφισίας και μέχρι να μεγαλώσω πέρασα από τις γειτονιές των club Mercedes, Αμφιθέατρο, Privilege, Venue, KingSize, DC και πολλών άλλων.





Ενδιάμεσα άρχισα να κάνω το Non Stop Mix του Ρυθμού 949 κάθε Παρασκευή και Σάββατο από της 22:00 – 01:00 το βράδυ.





Η ιδέα να βγει και σε cd η εκπομπή με ενθουσίασε πολύ και έτσι βγαίνει το “Non Stop Mix by Nikos Halkousis” στα ράφια των δισκοπωλείων εδώ και πολλά χρόνια.





Μια θέση στην ζωή μου έχει και η δισκογραφία καθώς δουλεύω στην Heaven Music, στο τμήμα των δημοσίων σχέσεων της εταιρίας.





Η μουσική που πάντα παίζω είναι ελληνικά με αρκετά mainstream ξένα ενδιάμεσα.

see you there! - Νίκος Χαλκούσης





-------Ακτή Πέτρου Ράλλη 52, ΕρμούποληΤηλ.: 2281082015