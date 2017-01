Δηλώσεις συμμετοχής στο 1o Workshop Video Mapping | Eye's Walk Digital Festival

2. Αλίκη Αρναούτη: Video artist, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος, Φωτογράφος. Master of Arts in Scenography/ Central School of Speech and Drama/University of London.

“Video Art Installation με τη χρήση Smartphones”:

1-2 Απριλίου 2017: 12-4 μ.μ και 10-2 μ.μ αντίστοιχα





Σκοπός:

Η γνωριμία και εξοικείωση με την έννοια του Video Art Installation στο Δημόσιο Χώρο, με την χρήση εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) μέσω της χρήσης smartphone (Android ή iOS). Tο μέσο προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στον δημιουργό αλλά και στο κοινό/θεατή, στην επικοινωνία και στην πρόσβαση καθώς μπορεί εύκολα, χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος και με μειωμένο τον κίνδυνο της φθοράς να χρησιμοποιηθεί στον δημόσιο χώρο, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τον.





Πράξη:

Ατομική Εργασία

Δημιουργία Video Art Installations στον δημόσιο χώρο της περιοχής με σκοπό την ανάδειξη κατά τόπους ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

Ομαδική Εργασία

Δημιουργία σε ομάδες video art installations στον δημόσιο χώρο της περιοχής, οι οποίες video art installations να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη αφήγηση.

Ανάρτηση και των δύο εργασιών στο επίσημο site του Eye’s Walk Digital με προαιρετική αναφορά των συμμετεχόντων/ δημιουργών.





Επιθυμητές προϋποθέσεις: Κατοχή smartphone