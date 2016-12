PARTY: Christo Z. @ Peiramatiko

Το Πειραματικό παρουσιάζει με ιδιαίτερη χαρά τον Έλληνα Θρύλο της House μουσικής Christo Z. την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 στις 23.00.

Το βιογραφικό του βαρύ και διάσημο. Resident dj σε bars & clubs όπως τα Plus Soda, Mamacas, Cavo Paradiso, Astra, Mad, Zoo, Bo, Balux, Aerodromio, Home, Guru, One Happy Cloud και πολλά άλλα. Οι συνεργασίες του με φημισμένα ονόματα, αμέτρητες. Joe Claussell, Osunlade, Ltj Bukem & Mc Conrad, Louie Vega, Carl Craig, Derick May, Terry Lee Brown, Timewriter, Dj Yellow, Danny Tenaglia, Carl Cox, Sasha, Deep Dish, John Digweed κ.α.