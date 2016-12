Ο Ασημένιος Ιππότης θα ανοίξει "Το βιβλίο των θρύλων" στο θέατρο Απόλλων

Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17.00 και 19.00, στο θέατρο Απόλλων στην Ερμούπολη, μη χάσετε την παιδική παράσταση "Το Βιβλίο των Θρύλων". Την, στο θέατρο Απόλλων στην Ερμούπολη, μη χάσετε την παιδική παράσταση

Μια παράσταση που θα απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

Πόσο η τεχνολογία επηρεάζει την ψυχολογία των παιδιών; Πόσο τo διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η τηλεόραση είναι υπεύθυνα για την αποξένωση τους;

Μόνο μέσα από τους θρύλους επιβιώνουν εν έτει 2077 η φύση και τα πλάσματά της, σε μια πρωτότυπη ιστορία που θέλει να μας θυμίσει αξίες που χάνονται. Τα εντυπωσιακά ζωγραφικά σκηνικά μαζί με τον ειδικό σύγχρονο φωτιστικό εξοπλισμό θα ενθουσιάσουν τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους θεατές !!!!!















Το Βιβλίο των Θρύλων

του Δημήτρη Πιέτρη





Το Βιβλίο των Θρύλων, παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη δύο . συνεχόμενες χρονιές 2014-2015 & 2015-2016. Το καλοκαίρι ακολούθησε η καλοκαιρινή περιοδεία σε μεγάλα φεστιβάλ και σημαντικά θέατρα όπως το θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη στη Ρόδο, το φεστιβάλ Τροφώνια και σε πολλά άλλα, τερματίζοντας στο Αρχαίο θέατρο Φιλίππων!





Λίγα λόγια για το έργο:

Έτος 2077. Η φύση και τα ζώα έχουν εξαφανιστεί λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας. Οι άνθρωποι έχασαν την φαντασία τους, την επικοινωνία, τα όνειρα και το γέλιο... Μόνο ένα μικρό παιδί που ακόμη ονειρεύεται, γίνεται βοηθός του ασημένιου ιππότη Ασταναπάν και μαζί με τους υπόλοιπους ήρωες ανοίγουν το βιβλίο των θρύλων, το οποίο έρχεται να μας θυμίσει αξίες που έχουν χαθεί.





Συντελεστές

Συγγραφέας-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Πιέτρης | Σκηνικά-Ζωγραφική: Γιάννης Σπανόπουλος Κοστούμια: Ευαγγελία Πολυζωίδη | Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου | Μακιγιάζ: Φρέντυ Καλομπράτσος | Μαλλιά: Ζήσιμος Βακολέτος | Video Art: James P. | Σύνθεση Τραγουδιού «Δεν φοβάμαι τίποτα» & Ερμηνεία: Τζώρτζια Κεφαλά (του συγκροτήματος ΜΠΛΕ) | Τεχνικός Φωτισμού: Ηρακλής Γεωργιάδης | Πρωτότυπη Μουσική: Νίκος Σπηλιώτης





Αλεξάνδρα Χαραλαμποπούλου / Εκπαιδευτικός-Παιδαγωγός

Σαν εκπαιδευτικός θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η παράσταση "το βιβλίο των θρύλων" αποτελεί παράδειγμα για όσους ασχολούνται με το παιδικό θέατρο. Είναι μια παράσταση με εύστοχα ξέκαθαρα νοήματα που τραβούν το ενδιαφέρον των παιδιών και συμμετέχουν ενεργά σε αυτή. Σαν νηπιαγωγός είχα την τύχη να συναντήσω και να συνεργαστώ με το "εργοστάσιο ονείρου" για 3 συνεχόμενα χρόνια και οι μαθητές μου σε όλες τις παραστάσεις τους ενθουσιάστηκαν, διασκέδασαν, συμμετείχαν, προβληματίστηκαν. Ο επαγγελματισμός των συντελεστών αλλά και ο σεβασμός στα παιδιά και στο έργο που προσφέρουν τους καθιστά από τους καλύτερους στο είδος τους. Συγχαρητήρια σε όλους και καλή συνέχεια στο έργο σας!!!





"Το Βιβλίο των θρύλων' το έχουν παρακολουθήσει πάνω από 60.000 θεατές !





How technology affects the psychology of children? How Internet, video games and television are responsible for their alienation? Year 2077. The nature and the animals have disappeared because of the rapid evolution of technology. People have lost their imagination, communication, dreams and laughter... Only a small child still dreams and becomes the assistant of the Silver Knight Astanapan and along with the other heroes they open the book of legends, which comes to remind us, all the values that are forsaken.





The impressive pictorial scenery with special modern lighting equipment will impress everyone!





The show is suitable for children from 2 and up to 13 yearsold. Prepare for the most legendary children's show that has been applauded by over 60,000 spectators!





Starring: Indra Caine, Vasia Lakoumenta, Arman Edward Menetian, Dimitris Pietro





Surprisingly in guest roles through video-projection: Gregory Arnaoutoglou & Maria Bekatorou.

In the role of the witch: Vicky Stavropoulou.





Song "I fear nothing"Composed and performed by Georgia Kefalas (of the BLUE band)

Original Music by Nick Spiliotis

Duration: 95’





Start time: 17:00 First performance, Second performance: 19:00

Ticket prices: Adults 10 €- Children 8 €





Buy your ticket: Apollon Theater & Apollon Theater & www.ticketservices.gr