Λα Τραβιάτα (Verdi) | The Met:Live in HD

Η σειρά των μεταδόσεων του προγράμματος "The Met:Live in HD" φτάνει το 2016 – 2017 σε 70 χώρες και έξι ηπείρους και μεταφέρεται για ακόμη μια χρονιά από τον Όμιλο ΑΝΤ1 σε επιλεγμένους πολιτιστικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα.

Από το ξεκίνημά της το 2006, το πρόγραμμα The Met:Live in HD έχει φέρει ένα ευρύτατο φάσμα από κλασικά αριστουργήματα στη μεγάλη οθόνη, παρουσιάζοντας 87 απευθείας μεταδόσεις -από τον Bellini και τον Berlioz ως τον Thomas Ades και τον Philip Glass - σε 17 εκατομμύρια λάτρεις της όπερας σε όλον τον κόσμο.

Έτσι με την υποστήριξη του Antenna Group, σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης και το θέατρο "Απόλλων", σε απευθείας μετάδοση από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε ζωντανά πέντε παραστάσεις από τα μεγαλύτερα έργα της παγκόσμιας όπερας.



Οι τιμές των εισιτηρίων για όλες ανεξαιρέτως τις πόλεις της Περιφέρειας είναι:

Γενική είσοδος: 15€

Φοιτητικό / άνεργοι / γκρουπ: 10€

Λα Τραβιάτα (Verdi) 11 Μαρτίου 2017 | Ώρα 19:55

Η Sonya Yoncheva φέρνει την περίφημη ερμηνεία της καταδικασμένης εταίρας Βιολέτα Βαλερύ στο κοινό της Met: Live in HD για πρώτη φορά, απέναντι στον ανερχόμενο τενόρο Michael Fabiano στον ρόλο του εραστή της, του Αλφρέντο. Ο Thomas Hampson ερμηνεύει έναν από τους πιο φημισμένους του ρόλους στη Met, τον Τζιόρτζιο Ζερμόν, τον κατηγορηματικά αντίθετο πατέρα του Αλφρέντο, σε μια επανάληψη της σκηνοθεσίας του Willy Decker υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Όπερας του Σαν Φρανσίσκο, Nicola Luisotti.





La Traviata- Verdi

