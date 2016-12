Το Κέντρο Χορού σύγχρονης έκφρασης και δημιουργίας "Ακροποδητί" σας προσκαλεί στην εκδήλωση "Δανεικά Παπούτσια μία (σχεδόν) solo & a cappella μουσική παράσταση" στις 22 και 23 Δεκεμβρίου 2016 στις 21.00 στο Θέατρο Απόλλων στην Ερμούπολη.



Έπειτα από ένα 2ετή κύκλο sold out παραστάσεων στην Αθήνα, με εκτενή περιοδεία στην Ελλάδα και μετακλήσεις στο Λονδίνο (Soas University / The Hellenic Centre), το Παρίσι (Maison d’ Europe et d’ Orient) και το Μιλάνο (Piccolo Teatro), η Χριστίνα Μαξούρη φορά ξανά τα Δανεικά της Παπούτσια κι έρχεται στο Θέατρο Απόλλωνα της Σύρου για 2 παραστάσεις, στις 22 και 23 Δεκεμβρίου 2016.

«Δανείζεται» παλιές και νέες μελωδίες και τις ερμηνεύει a cappella ή με τη συνοδεία δύο ξεχωριστών μουσικών, πλάι σε αποσπάσματα από τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

Τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάνου Λοϊζου, Ελένης Καραϊνδρου, Άγγελου Τριανταφύλλου, George Bizet, Tomas Méndes κ.ά, συνομιλούν με κείμενα των Γιάννη Ρίτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Μανώλη Αναγνωστάκη, Τάσου Λειβαδίτη, Γιάννη Κοντού, Ντίνου Χριστιανόπουλου, Jalaluddin Rumi.

Μια παράσταση που φτιάχτηκε ακολουθώντας κυρίως συναισθηματικούς συνειρμούς, με σκοπό την κατάργηση της απόστασης μεταξύ κοινού κι ερμηνευτή. Το περιεχόμενο και η δομή, διαμορφώνονται σύμφωνα με τον χώρο, τη χώρα και τους συμμετέχοντες.

Συντελεστές:

Επιλογή τραγουδιών & κειμένων, ερμηνεία : Χριστίνα Μαξούρη (

Βιολί : Μιχάλης Βρέττας (

Τρομπόνι, τραγούδι : Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Ηχητικός σχεδιασμός : Γιάννης Παξεβάνης

Φωτιστικός σχεδιασμός : Νίκος Βλασόπουλος

Φωτογραφίες : Μαρίλη Ζάρκου

Συντονισμός παραγωγής : Έφη Κουφοπούλου, Νουρμάλα Ήστυ



Περισσότερες πληροφορίες στο





Ιστορικό παράστασης:

Τα Δανεικά Παπούτσια έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, είτε με την πιο λιτή μορφή τους, αυτή του solo & a cappella, είτε με την πιο σύνθετη, έχοντας την πολύτιμη συμβολή σημαντικών τραγουδοποιών και μουσικών.

Εκτός από την Αθήνα (Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης, Playground) έχουν «περπατήσει» ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Κομοτηνή, Γιάννενα, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά, Λάρισα, Τρίκαλα, Λαμία, Πάτρα, Καλαμάτα, Μυστρά, Λευκάδα, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Αγ. Νικόλαο, Αμοργό, Ναύπλιο, Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο.



Συμμετέχοντες των Δανεικών Παπουτσιών, έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής, οι τραγουδοποιοί Νίκος Ξυδάκης, Φοίβος Δεληβοριάς, Απόστολος Ρίζος, Ματούλα Ζαμάνη, Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης και Μαρία Παπαγεωργίου, η ραδιοφωνική παραγωγός Όλγα Λασκαράτου και οι μουσικοί : Φώτης Σιώτας, Σοφία Ευκλείδου, Ηλέκτρα Μηλιάδου, Πάνος Λαμπρόπουλος, Παύλος Σπυρόπουλος, Παύλος Μελάς, Σπύρος Μπολοβίνης και Γιάννης Αδριανάκης.



Στο διάστημα των δύο ετών, έχουν φιλοξενηθεί από ερτζιανά (κρατικά/ιδιωτικά) και διαδικτυακά ραδιόφωνα, τηλεοπτικές εκπομπές, έντυπο και διαδικτυακό τύπο, σε Αθήνα και επικράτεια.





An (almost) solo & a cappella event.





After a 2-year cycle of sold out performances in Athens, with extensive touring in Greece, London (Soas University / The Hellenic Centre), Paris (Maison d 'Europe et d' Orient) and Milan (Piccolo Teatro), Christina Maxouri comes in Syros for two performances on 22nd and 23rd of December 2016.





She "borrows" old and new melodies and she interprets them a cappella or with the accompaniment of two musicians, performing on parts from modern Greek literature.

Songs of Manos Hadjidakis, Mikis Theodorakis, Xarchakos, Vasilis Tsitsanis, Manos Loizos, Eleni Karaindrou, Angelos Triantafyllou, George Bizet, Tomas Méndes and others, combined with texts of Yiannis Ritsos, Odysseas Elytis, Manolis Anagnostakis, Tassos Livaditis, Yannis Kontos , Dinos Christianopoulos, Jalaluddin Rumi.





A representation was made following mainly emotional associations, in order to eliminate the distance between audience and performer.

The content and the structure is formed depending the area, country and the participants.





Credits:

Selection of songs and text interpretation: Christina Maxouri

Violin: Michalis Vrettas

Trombone, Vocals: Vassilis Panagiotopoulos

Sound design: John Paxevanis

Lighting design: Nikos Vlasopoulos

Photos: Marili Zarkou

Coordination of production: Effie Koufopoulou, Nourmala Isty





Ticket cost: 10 € regular, 7 € reduced.





Organized by"Akropoditi"