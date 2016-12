ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ: Η Γαλάτεια και τα Μυρμήγκια

Ο Θεατρικός Όμιλος Σύρου "ο Σουρής" παρουσιάζει το παιδικό θεατρικό έργο του Αντώνη Κρύσιλα "Η Γαλάτεια και τα Μυρμήγκια" από 14-18 Ιανουαρίου 2016 στις 18.00 στο θέατρο Απόλλων.





Στο παιδικό θεατρικό έργο του Αντώνη Κρύσιλα, όλοι είναι ανάστατοι στη μαύρη μυρμηγκοφωλιά. Οι κόκκινοι, στην άλλη πλευρά του κήπου ετοιμάζονται να τους κηρύξουν πόλεμο. Στην προσπάθειά τους για ειρήνη, μικραίνουν ένα κορίτσι, τη Γαλάτεια, που είναι φίλη και με τις δύο πλευρές. Θα καταφέρουν να αποτρέψουν τον πόλεμο; Αν δεν τον ξεκίνησαν οι κόκκινοι, τότε ποιοι; Τι ρόλο παίζουν τελικά οι αράχνες του κήπου;

The Theatre Club of Syros “Souris”, presents to kids the play "Galatia and the ants" by Anthony Krysila.





In the black anthill everyone is upset. The Reds, on the other side of the garden are preparing to declare the war. In their quest for peace, they shrink a girl, Galatea, who is friend to both sides. The group goes the red anthill, but nothing goes as planned.

Will they manage to prevent war?

If the Reds did not start the war then who did?

What’s the role of the garden spiders?





Directed by: Giorgos Sigalas

Set Design: John Desypris - John Paleologοs

Time: 18:00

Price: 5 €

